Ufficiale Mantova, ecco Ilie per la trequarti: il rumeno ha firmato un triennale coi virigiliani

Il club biancorosso ha trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dal Nizza del classe 2003

Il Mantova ha piazzato un colpo per alzare il livello del proprio reparto offensivo: dal Nizza è infatti arrivato il classe 2003 Ilie visto nell'ultimo anno e mezzo in Serie B con le maglie di Catanzaro ed Empoli. Di seguito la nota della società lombarda:

"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio del calciatore Rares Andrei Ilie, trequartista classe 2003 di nazionalità rumena, proveniente dal Nizza. Nazionale Under 21 della Romania, Rares Andrei Ilie è stato acquistato dal Mantova a titolo definitivo. Sottoscritto un contratto di durata triennale con scadenza fissata al 30.06.2029.

Rares Andrei Ilie è reduce da una doppia esperienza nel campionato italiano cadetto dove ha vestito le maglie di Catanzaro ed Empoli. Lunga l'esperienza internazionale: cresciuto in patria tra le fila del Rapid Bucarest, oltre al Nizza ha vestito le maglie di Maccabi Tel Aviv e Losanna. Rares Andrei Ilie ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Sirmione, mettendosi subito a disposizione di Mister Francesco Modesto. Benvenuto in BiancoRosso Rares, forza Mantova".