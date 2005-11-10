Ufficiale Cardoso Varela torna al Porto dopo l'avventura croata: per lui contratto di tre anni

I Dragoes hanno appena annunciato il ritorno a casa dell'attaccante esterno classe 2008, proveniente dalla Dinamo Zagabria.

Cardoso Varela torna al Porto. Il club portoghese ha appena annunciato la firma di un contratto valido per tre stagioni sportive, fino al 30 giugno 2029, da parte dell'attaccante esterno classe 2008. Di seguito la nota ufficiale dei Dragoes sul giovane talento proveniente dalla Dinamo Zagabria:

Il comunicato ufficiale del Porto

"Cardoso Varela è tornato al Porto. L'attaccante portoghese di appena 17 anni farà parte della rosa della squadra B nella stagione 2026/27, dopo aver firmato un contratto fino al 2029. Nato il 29 ottobre 2008 a Luanda, in Angola, Varela era entrato nel settore giovanile del Porto a soli 14 anni, mettendosi subito in evidenza con la formazione Under 15. Nella sua stagione d'esordio aveva realizzato 10 gol e 6 assist, guadagnandosi la promozione nell'Under 17, dove ha continuato a brillare grazie alle sue qualità offensive. Dopo aver collezionato un gol e sei assist nelle prime 13 partite con l'Under 17, l'esterno offensivo, alto 1,77 metri, è stato promosso in Under 19, disputando altre 22 gare tra il Campionato Nazionale Juniores e la UEFA Youth League.

Al termine della stagione 2023/24 è stato convocato con il Portogallo Under 17 per il Campionato Europeo di categoria, chiuso da miglior assist-man del torneo. Pochi mesi più tardi si è trasferito in Croazia, firmando con la Dinamo Zagabria. Nel primo anno in Croazia ha disputato soltanto quattro partite con la formazione Under 19 della Dinamo. Nella stagione successiva è stato invece aggregato alla prima squadra, con cui ha segnato due gol, uno dei quali in Europa League, e fornito tre assist, contribuendo alla conquista del campionato e della Coppa di Croazia. Nella stagione 2026/27 Cardoso Varela tornerà quindi a vestire la maglia biancoblù del Porto. Indosserà il numero 47 e sarà a disposizione dell'allenatore João Brandão, andando a rinforzare il reparto offensivo della squadra B".