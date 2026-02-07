Ufficiale Dopo mesi da svincolato, Oxlade-Chamberlain firma in Scozia: l'annuncio del Celtic

Dopo mesi da svincolato, Alex Oxlade-Chamberlain ha scelto di rimettersi in gioco tornando nel Regno Unito. Il centrocampista inglese, 32 anni, ha firmato con il Celtic, chiudendo l’attesa seguita all’addio al Beşiktaş. L’accordo è ufficiale: contratto fino alla prossima estate con opzione per un’ulteriore stagione, subordinata all’autorizzazione internazionale.

Il club scozzese ha annunciato l’operazione sottolineando il profilo del giocatore: esperienza, leadership e un palmarès di primo piano. Cresciuto nel Southampton, Oxlade-Chamberlain si è affermato all’Arsenal, dove ha vinto tre FA Cup, prima di passare al Liverpool e conquistare, tra gli altri, Premier League e Champions League. Nel 2023 l’esperienza in Turchia, coronata dalla Coppa nazionale.

Il manager Martin O'Neill ha spiegato le ragioni della scelta: “Siamo davvero lieti di portare Alex al Celtic. Ha ancora molto da offrire e può aggiungere un’altra dimensione al nostro gioco con qualità ed esperienza. È entusiasta di questa sfida e questo per noi è fondamentale”.

Il giocatore, intervenuto ai canali ufficiali, ha ricambiato: “Sono giorni intensi, ma sono felice ed emozionato. Parlare con il manager e con Shaun Maloney mi ha convinto: questo ambiente mi spingerà a dare il massimo. Ho bisogno di una nuova sfida e questo è il posto giusto. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e tornare al livello che so di poter offrire”.