Oxlade-Chamberlain riparte dalla Scozia: è fatta col Celtic, i dettagli dell'operazione

Un nuovo capitolo, forse l’ultimo da calciatore, sta per aprirsi per Alex Oxlade-Chamberlain. Rimasto svincolato dopo l’addio al Beşiktaş la scorsa estate, il centrocampista inglese sta valutando una scelta che unisce presente e prospettiva, mentre prepara anche il terreno per una futura carriera da allenatore. Negli ultimi mesi il 32enne si è allenato con l’Arsenal per ritrovare la condizione e chiarirsi le idee sul prossimo passo.

Il club che ha accelerato con decisione è il Celtic. Il manager Martin O'Neill ha confermato i contatti diretti: “Ho parlato con lui, ma sono sicuro che abbia diverse opzioni, magari più vicine a Londra. Sarei molto interessato a portarlo qui. Mi sorprende che nessuno lo abbia preso in considerazione”. E ancora: “Mi è sembrato molto entusiasta di ciò che ci siamo detti. Conosce bene il club. Se si farà, bene, altrimenti andremo avanti”.

Secondo Sky Sports UK, le parti hanno già trovato un’intesa di massima: contratto di sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Oxlade-Chamberlain è atteso a Glasgow per definire gli ultimi dettagli, anche se non farà in tempo per essere inserito nella lista di Europa League. Un’operazione che guarda all’immediato, ma anche a ciò che verrà dopo. Un affare da considerare ormai fatto: presto l'ufficialità.