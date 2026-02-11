Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oxlade-Chamberlain torna in campo dopo 9 mesi e regala al 91' i 3 punti al Celtic
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:56Calcio estero
Gaetano Mocciaro

In Scozia si sogna sempre più una squadra che spezzi il duopolio Celtic-Rangers e questa sera le speranze aumentano. Rangers fermati sull'1-1 sul campo del Motherwell, nonostante i padroni di casa avessero giocato in 10 dal 78'. La beffa per i gers arriva all'89'. E gli Hearts, dopo aver festeggiato ieri la vittoria nel derby di Edimburgo, festeggiano nuovamente per essersi portati a +5 sulla seconda.

Intanto Alex Oxlade-Chamberlain si presenta come giocatore del Celtic segnando al 91' il gol che permette ai suoi di battere il Livingston. L'ex Liverpool era svincolato dalla scorsa estate e la sua ultima partita ufficiale risaliva a maggio 2025, 11 minuti giocati col Besiktas contro l'Adana Demirspor.

Questo il quadro della 26ª giornata di Scottish Premiership e la classifica aggiornata:

Hearts - Hibernian 1-0
Kilmarnock - St. Mirren 4-3
Falkirk - Dundee FC 1-0
Celtic - Livingston 2-1
Motherwell - Rangers 1-1

Classifica
1. Hearts 57
2. Rangers 52
3. Celtic 51
4. Motherwell 44
5. Hibernian 39
6. Falkirk 39
7. Aberdeen 28
8. Dundee Utd 25
9. St. Mirren 23
10. Dundee FC 23
11. Kilmarnock 20
12. Livingston 11

