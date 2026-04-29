Che spettacolo PSG-Bayern, ma la stampa tedesca critica: nel mirino Stanisic e Musiala

Nonostante lo spettacolo offerto al Parco dei Principi, in Germania il giorno dopo PSG-Bayern Monaco è segnato da giudizi severi nei confronti di diversi protagonisti bavaresi. La sconfitta per 5-4, in una semifinale d’andata ricca di gol ed emozioni, ha acceso i riflettori soprattutto sulle difficoltà difensive della squadra di Kompany.

Tra i più criticati c’è Josip Stanisic, apparso in grande affanno contro Kvaratskhelia. I principali media tedeschi gli attribuiscono voti bassi, sottolineando errori evidenti: passaggi imprecisi, marcature saltate e disattenzioni decisive sui gol del PSG. In particolare, viene evidenziata la difficoltà nel contenere il georgiano, protagonista assoluto della gara.

Non va meglio a Jamal Musiala, giudicato poco incisivo e mai realmente dentro la partita. Le critiche riguardano sia la scarsa partecipazione al gioco che alcune scelte sbagliate negli ultimi metri, come un’occasione sprecata nel primo tempo. Anche Alphonso Davies non convince del tutto, penalizzato da un episodio sfortunato che ha portato a un rigore.

Dubbi anche su Manuel Neuer: pur non essendo ritenuto totalmente responsabile sui gol subiti, alcune valutazioni sottolineano una prestazione non all’altezza della sua fama, soprattutto nella gestione con i piedi. In una serata dominata dagli attacchi, è la fase difensiva del Bayern a finire sotto processo, alimentando interrogativi in vista del ritorno.