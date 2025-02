Ufficiale Chelsea, altro prestito per Wiley: dopo lo Strasburgo, il terzino passa al Watford

Dal Chelsea al Watford, Caleb Wiley va alla ricerca di un minutaggio maggiore in Championship dopo i primi sei mesi di questa stagione in Francia, allo Strasburgo. Dopo aver interrotto il primo prestito, i Blues girano il terzino al Watford. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Watford FC ha ingaggiato in prestito il terzino sinistro Caleb Wiley per il resto della stagione.

Il 20enne arriva dal Chelsea dopo aver trascorso la prima metà della stagione 2024/25 con la squadra francese della massima serie RC Strasburgo. Nazionale statunitense a pieno titolo, Wiley si è trasferito in Inghilterra la scorsa estate dall'Atlanta United, squadra della MLS, il club in cui è entrato per la prima volta quando aveva 11 anni".