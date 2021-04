Chelsea, Tuchel dopo il 4-1 al Crystal Palace: "Grande prestazione, ma la strada è ancora lunga"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, dopo la vittoria ottenuta fuoricasa contro il Crystal Palace, ha dichiarato: “La prima mezz'ora è stata eccellente. Eravamo molto affamati, molto aggressivi e recuperavamo il pallone nella loro trequarti. Dopo 35 minuti abbiamo un po’ rallentato e non abbiamo fatto un buon pressing. Nel secondo tempo dopo il gol subito abbiamo reagito bene. Abbiamo creato molte occasioni e non ne abbiamo concesse ai nostri avvarsari. I miei ragazzi erano affamati questa sera. Hanno corso nella maniera giusta, muovendosi tanto. Ovviamente non sono deluso da Havertz, ma avrebbe potuto segnare di più. Ha avuto due grandi possibilità per chiudere la partita. Ha qualità assolute, ma deve dimostrarle. Ripeto, oggi come squadra eravamo molto affamati, pieni di fiducia e volevamo fare una partita molto aggressiva per recuperare alti il pallone. Davvero un grande atteggiamento. Essere aggressivi dovrebbe far parte del nostro DNA.”. Ha poi concluso: “Sono venuto in Inghilterra per dei precisi obiettivi, ovvero arrivare tra le prime quattro. Abbiamo la nostra strada da percorrere. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Abbiamo avuto una battuta d'arresto la scorsa settimana ma non è il momento di guardare alle altre squadre. Abbiamo un obiettivo chiaro e sarà dura fino alla fine.”.