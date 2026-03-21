Colback: "Benitez mi mise fuori squadra e mi impedì di fare le visite ai bambini in ospedale"

Jack Colback, ex centrocampista del Newcastle, ha svelato i lati più controversi della personalità di Rafa Benítez. In un’intervista al The Sun, il giocatore ha ricordato un episodio avvenuto nel 2017, quando l'ex allenatore di Napoli e Real lo mise ai margini della squadra, escludendolo non solo dai piani tecnici ma anche da alcune attività fuori dal campo, come le visite a bambini malati negli ospedali. Gesti, secondo Colback, che "significavano tantissimo".

"Il mister mi ha convocato una settimana prima della chiusura del mercato e mi ha detto che, se non fossi partito, sarei stato relegato negli Under-23. Ho chiesto perché questa comunicazione arrivasse così tardi, considerando che avevo la possibilità di trasferirmi al Wolverhampton. Non era la notizia a farmi arrabbiare, ma il modo in cui mi fu detta", ha raccontato Colback. "Mi hanno tolto dalla foto di squadra e persino dalle visite ospedaliere. E lì si va oltre il calcio. Quelle visite significavano molto per quei bambini… vedere bambini malati ti fa capire cosa conta davvero. Impedirmi di fare qualcosa del genere, a livello umano, è sbagliato. Sentivo che avrei potuto comportarmi da professionista anche se il mister non voleva schierarmi, ma nemmeno questo mi è stato concesso. Ad essere sincero, come allenatore Rafa Benítez non è stato all’altezza delle aspettative. Ci si aspetta sempre di più da chi ha vinto così tanti trofei".

Colback ha indossato la maglia del Newcastle in 102 occasioni, prima di essere ceduto in prestito al Nottingham Forest nel 2019 e di lasciare definitivamente il club nel 2020.