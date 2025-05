Ufficiale Crystal Palace, capitan Joel Ward saluta dopo 13 anni: "È stato un viaggio incredibile"

Al Crystal Palace si chiude un'epoca. Dopo tredici anni, Joel Ward lascerà il club londinese e comincerà una nuova fase della sua carriera. Il trentacinquenne ha giocato 363 partite per le Eagles da quando è arrivato nel 2012, collocandosi all'ottavo posto nella classifica di tutti i tempi del club.

"È stato un viaggio incredibile, con tanti bei ricordi, tanti momenti incredibili, momenti che vivranno nella mia mente per il resto della mia vita", ha detto il capitano. "Questo non è un addio, è semplicemente un arrivederci".

Il presidente Steve Parish ha dichiarato: "Fin dal giorno in cui è entrato a far parte del Crystal Palace, Joel è stato uno straordinario ambasciatore per questa società calcistica: aperto, amichevole e professionale, ma anche competitivo, motivato e intransigente nel lavoro. In poche parole, nel corso dei suoi 13 anni di servizio, Joel è stato un esempio per tutti i giocatori del Palace che sono arrivati dopo: nei suoi valori, nella sua presenza e nella sua dedizione nel rappresentare questo club con orgoglio". Per lui adesso ci sarà la possibilità di conquistare la FA Cup: sabato, a Wembley, ci sarà la sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola, che proverà invece a vincere il trofeo per rendere meno amara la stagione.