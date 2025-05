Ufficiale Watford, ecco il 21° allenatore dell'era Pozzo: è l'uruguaiano Paulo Pezzolano

La stagione è appena terminata ma il Watford non perde tempo. Il club inglese ha annunciato il nome del nuovo allenatore: è l'uruguaiano Paulo Pezzolano, che diventa il 21° manager in tredici anni di gestione Pozzo.

Ecco il comunicato: "Il Watford FC è lieto di annunciare Paulo Pezzolano come nuovo capo allenatore. L'uruguaiano, 42 anni, si è costruito la reputazione di specialista della promozione, avendo raggiunto le massime divisioni in Spagna, Brasile e Uruguay, e vanta una lunga esperienza nel lavorare con i giovani giocatori e nel creare una chiara identità di gioco".

"Paulo ha una comprovata esperienza nel lavorare con i giovani giocatori, il che è essenziale se si considera il profilo d'età della nostra squadra", ha affermato il direttore sportivo degli Hornets, Gian Luca Nani. "Ha avuto successo praticamente in ogni club, ottenendo titoli di campionato e promozioni, ma è stato il suo lavoro sul campo a impressionarci di più quando abbiamo intrapreso la nostra ricerca. Ha idee e processi innovativi, che trasmette con passione ai giocatori. Crediamo che Paulo sia il leader di cui abbiamo bisogno per riconcentrarci in vista della nuova stagione. È pienamente consapevole delle nostre ambizioni e della nostra determinazione a puntare alla promozione e accetta questa sfida".

Pezzolano ha iniziato il suo percorso da allenatore nel Torque City in Uruguay, dove ha ottenuto la promozione e si è aggiudicato il titolo. In seguito assunse la guida del Liverpool FC (Uruguay), rimodellando l'identità del club e guidandolo al suo primo trofeo importante. Il suo lavoro attirò l'attenzione del Pachuca in Messico, dove perfezionò il suo modello di gioco prima di accettare una sfida più impegnativa in Brasile. Al Cruzeiro, diede il via all'era sotto la nuova proprietà, guidata dalla leggenda brasiliana Ronaldo. Pezzolano si assicurò la promozione in Serie A, vincendo il titolo di Serie B con 13 punti di scarto. Il suo successo gli ha aperto le porte della Spagna, dove ha assunto la guida del Real Valladolid, ricostruendo una squadra nella Segunda División e ottenendo la promozione in Liga nel 2024.