Ufficiale Crystal Palace, Daniel Muñoz rinnova fino al 2028. La sua gioia: "Ora è casa mia"

È ufficiale: Daniel Muñoz ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace fino all’estate del 2028. Il terzino destro colombiano arrivato dal Genk a gennaio 2024 ha avuto un ruolo fondamentale nel successo del Palace, registrando sei gol e 10 assist in 54 presenze con la maglia rossoblù.

Solo in questa stagione, Muñoz ha segnato gol importanti nel pieno della corsa in FA Cup contro Doncaster Rovers e Millwall, ha realizzato il gol vittoria contro il Brighton a Selhurst Park e vinto due volte il premio di Gol del Mese del club. Come riferito dai Glaziers, nessun altro difensore della Premier League ha vinto più contrasti del 28enne cafeteros in questa stagione, con un totale di 106, mentre si colloca ai vertici tra i migliori terzini del campionato per numero di sprint e distanza percorsa.

Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “È una notizia fantastica per il Crystal Palace. Daniel è l’emblema del professionista esemplare, dà tutto in ogni partita e allenamento. Ha avuto un grande impatto da quando è arrivato nel sud di Londra lo scorso anno, e sono felicissimo che abbia scelto di legare il suo futuro al club". E Muñoz ha espresso così la sua gioia per il nuovo accordo: “Dal primo giorno ho sentito l’energia in campo a Selhurst Park. Ora, è casa mia".