Ufficiale Dal prestito al Genoa al rinnovo col Tottenham. Djed Spence blindato dagli Spurs

Dal prestito al Genoa al rinnovo col Tottenham. Djed Spence ha appena firmato un nuovo contratto con gli Spurs fino al 30 giugno 2028. Reduce dal prestito in rossoblù della seconda parte della scorsa stagione, il laterale 24enne è partito forte quest'anno, collezionando già 4 presenze e 1 gol con gli Spurs per un totale di 108 minuti giocati. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Premier League.

Il comunicato ufficiale del Tottenham sul rinnovo

"Siamo lieti di annunciare che Djed Spence ha firmato un nuovo contratto con il Club, che durerà fino al 2028. Arrivato al Tottenham nel luglio 2022 dal Middlesbrough, Djed ha collezionato finora 10 presenze con i nostri colori e il mese scorso ha segnato il suo primo gol nella vittoria contro il Coventry City in Carabao Cup. In precedenza, il 24enne è stato prestato allo Stade Rennais, al Leeds United e, più recentemente, al Genoa in Serie A per la seconda metà della campagna 2023/24. A livello internazionale, Djed ha giocato per l'Inghilterra Under 21 in sei occasioni, dopo aver debuttato con i Giovani Leoni nel marzo 2022".