Ufficiale Djed Spence rinnova con il Tottenham: nuovo contratto a lungo termine per l'ex Genoa

Il Tottenham Hotspur ha annunciato che Djed Spence ha firmato un nuovo contratto a lungo termine. Arrivato dal Middlesbrough nel luglio 2022, Spence ha finora collezionato 42 presenze con la maglia degli Spurs, realizzando due gol.

Il suo debutto in Premier League è avvenuto nel dicembre 2024, nella vittoria per 5-0 contro il Southampton, partita in cui ha impressionato per la sua qualità, la velocità e la personalità. Nei mesi successivi ha continuato a brillare e a febbraio ha siglato il suo primo gol in campionato nella vittoria per 4-1 sull’Ipswich Town. Sempre nello stesso mese, Spence ha ricevuto la sua prima nomination per il premio di Giocatore del Mese della Premier League, a testimonianza dell’impatto positivo avuto con la squadra.

Il 25enne inglese ha anche contribuito alla storica campagna trionfale in Europa League della scorsa stagione. Prima di affermarsi agli Spurs, ha maturato esperienza con i prestiti al Rennes, al Leeds e al Genoa, accumulando minutaggio prezioso nei principali campionati europei. Sul fronte internazionale, Spence ha rappresentato l’Inghilterra fino alla Under-21, mostrando il suo talento anche a livello giovanile.

Con questo rinnovo, il Tottenham ha ribadito la fiducia in uno dei giocatori più promettenti, pronto a crescere ulteriormente e a contribuire ai prossimi successi del club.