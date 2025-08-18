Ufficiale Tisserand pronto a scoprire un altro continente: il difensore ha firmato con il Sydney FC

Monaco, Lens, Wolfsburg, Fenerbahce, poi tre anni in Arabia Saudita. Ora l'Australia: il Sydney FC ha ufficializzato l’ingaggio di Marcel Tisserand, difensore centrale della Repubblica Democratica del Congo, che ha firmato un contratto biennale.

Classe 1992, Tisserand vanta un curriculum di assoluto prestigio, avendo disputato competizioni di alto livello come Champions League, Europa League, Conference League e la Coppa d’Africa, oltre a vestire la maglia di club europei e mediorientali di primo piano. Nell’ultima stagione ha militato in Arabia Saudita, con l’Al-Ettifaq guidato da Steven Gerrard, condividendo il campo con giocatori del calibro di Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum e Moussa Dembélé, e affrontando campioni mondiali come Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Roberto Firmino.

Tisserand ha esordito tra i professionisti con il Monaco, per poi affermarsi in Ligue 1 con il Tolosa prima di trasferirsi in Bundesliga e vivere un’esperienza turca con il Fenerbahçe. Con la nazionale della RDC ha collezionato 36 presenze dal 2016, diventando anche capitano e partecipando a più edizioni della Coppa d’Africa.

Il tecnico degli Sky Blues, Ufuk Talay, ha sottolineato il valore dell’esperienza di Tisserand: "Marcel porta leadership e acume tattico. Ha giocato contro i migliori al mondo e sarà fondamentale per noi". Lo stesso Tisserand si è detto entusiasta del trasferimento: "Il Sydney FC è un club ambizioso con una mentalità vincente. Voglio usare la mia esperienza per aiutare la squadra a vincere trofei e guidare il gruppo in campo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura davanti ai fantastici tifosi".