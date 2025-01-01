Ufficiale Un Kalulu sbarca nell'isola di Cipro: Gedeon lascia il Lorient e firma con l’Aris Limassol

Dopo tre stagioni importante al Lorient, Gedeon Kalulu volta pagina. Il terzino destro franco-congolese, arrivato in Bretagna nel giugno 2022 proveniente dall'Ajaccio, ha ufficialmente firmato con l’Aris Limassol, club cipriota attualmente protagonista anche nelle competizioni europee.

Con la maglia dei Merlus, il 27enne ha collezionato 71 presenze e cinque assist, diventando uno dei protagonisti della recente promozione in Ligue 1. Dalla Ligue 2 fino al ritorno nell’élite, Kalulu ha sempre mostrato determinazione e spirito di sacrificio, conquistando la stima di compagni e tifosi. "Ha difeso i nostri colori con orgoglio e carattere", si legge nel comunicato ufficiale. "Gli auguriamo il meglio per la sua nuova avventura a Limassol. Grazie Gédé"..

Il trasferimento segna una nuova tappa della carriera di un ragazzo cresciuto in una famiglia di calciatori. Pierre Kalulu, il fratello minore, è oggi un punto fermo della Juventus dopo essere esploso al Milan. Aldo Kalulu, il più grande, milita nel Partizan Belgrado, mentre Joseph Kalulu (l'ultimo della dinastia) veste la maglia del Pau FC in Ligue 2. Per Gedeon inizia ora una sfida nuova, in un campionato in crescita come quello cipriota, dove avrà l’occasione di misurarsi anche sul palcoscenico europeo. Il Lorient perde un elemento affidabile e generoso, che ha lasciato davvero grandi ricordi.