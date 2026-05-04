Dall'Argentina una pazza ipotesi: Neymar e Dybala compagni di squadra al Boca Juniors

Neymar è sempre al centro dell'attenzione in Brasile. La possibile convocazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 divide opinione pubblica e addetti ai lavori, con scenari che restano aperti anche grazie agli infortuni di giocatori come Rodrygo ed Estêvao. Una situazione che potrebbe riaprire le porte della Seleção all’attaccante del Santos.

Il tema è così rilevante da essere arrivato fino ai vertici istituzionali: anche il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è espresso a favore della presenza dell’ex Paris Saint-Germain al Mondiale. La decisione finale spetterà però al commissario tecnico Carlo Ancelotti, che ha chiarito la sua posizione: "Neymar può andare al Mondiale, ma solo se sarà al 100%. Non l’ho convocato perché non è ancora al meglio. Deve continuare ad allenarsi, giocare e dimostrare di essere in forma. La lista definitiva sarà un’altra storia".

Nel frattempo, il brasiliano dovrà anche sciogliere i dubbi sul proprio futuro a livello di club. Il contratto con il Santos scade a dicembre e, nonostante l’ipotesi rinnovo, iniziano a emergere altre possibilità. Tra queste, prende quota una suggestione argentina: il Boca Juniors. Secondo il quotidiano Olé, il club di Buenos Aires starebbe lavorando a un progetto ambizioso per vincere la Copa Libertadores, con nomi di spicco come Paulo Dybala nel mirino. Neymar potrebbe rappresentare il colpo simbolo, anche grazie ai contatti con ex compagni come Ander Herrera e Leandro Paredes. Al momento non ci sono trattative ufficiali, ma l'idea fa sognare i tifosi.