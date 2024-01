Ufficiale David Brooks lascia a sorpresa il Bournemouth e scende in Championship

vedi letture

David Robert Brooks lascia a sorpresa il Bournemouth. Il 26enne esterno gallese ha disputato 18 presenze finora in stagione ma per un totale di poco più di 500'. Un minutaggio scarso, anche se per Iraola è sempre stato un elemento importante. Giocherà in prestito nel Southampton fino al 30 giugno.

Questo il comunicato: "Il 26enne si unirà alla squadra di Russell Martin per il resto della stagione. Attualmente il Southampton occupa il terzo posto in Championship. Senza alcuna opzione o obbligo per un trasferimento definitivo, al termine del suo periodo al St. Mary's Stadium tornerà all'AFC Bournemouth in vista della stagione 2024/25.

Dopo aver collezionato 13 presenze in Premier League con i Cherries questa stagione, segnando nel 2-2 a Brentford ad agosto, il nazionale gallese ha anche capitanato la squadra di Andoni Iraola nelle coppe nazionali. La sua ultima partita con la maglia rossonera in questa stagione è arrivata giovedì scorso, quando ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria per 5-0 sullo Swansea City nel quarto turno della FA Cup.

Parlando al sito ufficiale, l'amministratore delegato Neill Blake ha dichiarato: 'Dopo aver discusso la situazione di David questo mese, e tenendo conto del suo desiderio di giocare più minuti, abbiamo accettato la sua richiesta. C'è stata una certa riluttanza da parte nostra, poiché David significa molto per tutti noi del club. È per questo che rispettiamo i suoi desideri e non vediamo l'ora che torni'".