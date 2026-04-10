Delap può già lasciare il Chelsea a meno di un anno dall'arrivo: troppi infortuni e pochi gol

Arrivato al Chelsea la scorsa estate tra grandi aspettative, Liam Delap si ritrova già a fare i conti con un futuro incerto. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione rischia infatti di trasformarsi in un passaggio complicato, con possibili sviluppi lontano da Londra.

Il club di Stamford Bridge aveva puntato forte sull’attaccante, versando 35 milioni di euro per strapparlo all’Ipswich dopo una stagione da 13 gol. "Il Chelsea è lieto di annunciare l’arrivo di Liam Delap, che ha firmato fino al 2031", recitava il comunicato ufficiale, sottolineando anche le sue prestazioni con l’Under 21 inglese. Un investimento importante, arrivato dopo aver battuto la concorrenza del Newcastle e soprattutto del Manchester United.

Lo stesso Delap si era detto ambizioso al momento della firma: "Sono qui per vincere trofei. Il club vuole tornare al vertice e ha qualità per riuscirci". Parole che oggi suonano lontane dalla realtà. Tra infortuni e poca continuità, l’attaccante ha faticato a trovare spazio e ritmo; dopo un primo stop muscolare che lo ha tenuto fuori quasi due mesi, è arrivato un nuovo problema alla spalla, frenandone ulteriormente la crescita.

In campo, i numeri non aiutano: appena due gol e quattro assist in 33 presenze stagionali, con un lungo digiuno a complicare tutto. Anche il rapporto con gli allenatori non è stato semplice. Enzo Maresca lo aveva criticato apertamente, mentre Liam Rosenior non lo ha mai ritenuto una prima scelta. Intanto, il Chelsea valuta nuovi rinforzi offensivi, mentre club come Everton restano alla finestra. A meno di un anno dal suo arrivo, il futuro di Delap è già tutto da riscrivere.