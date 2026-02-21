Delap al Chelsea è un flop: sarà addio in estate? Ci pensano altri due club inglesi

Le valutazioni in corso a Stamford Bridge non riguardano soltanto il futuro tecnico del Chelsea, ma anche alcune scelte di mercato rivelatesi finora poco incisive. Tra queste c’è quella legata a Liam Delap, il cui impatto sui Blues è stato ben al di sotto delle aspettative e che ora vede il proprio futuro seriamente in discussione.

Arrivato in estate come uno dei rinforzi offensivi dopo il prestito di Nicolas Jackson al Bayern Monaco, Delap non è riuscito a lasciare il segno: appena tre gol in 30 presenze complessive. Numeri che pesano, soprattutto se messi a confronto con il rendimento dell’altro nuovo innesto, João Pedro, apparso decisamente più convincente. Secondo quanto riferito da CaughOffside, il Chelsea sarebbe pronto a rimettere mano al reparto avanzato nella prossima finestra estiva. “Il rendimento di Delap ha spinto il club a rivalutare quella posizione”, filtra da fonti inglesi. “È chiaro che l’investimento non ha prodotto i risultati sperati”.

In questo scenario si inseriscono con forza Everton e Manchester United. I Toffees rappresenterebbero una soluzione ideale per rilanciare il classe 2002, garantendogli continuità e meno pressione rispetto a Londra. Lo United, invece, resta un’opzione suggestiva: i Red Devils avevano già mostrato grande apprezzamento per Delap ai tempi dell’Ipswich Town. Delap ha deluso al Chelsea, ma il suo percorso in Premier League potrebbe non essersi ancora esaurito ai massimi livelli.