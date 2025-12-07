Il Chelsea perde ancora Delap prima dell'Atalanta. Maresca: "Sembra un brutto infortunio"

L'attaccante del Chelsea, Liam Delap, è stato costretto a fermarsi durante la prima frazione di gioco della sfida che i Blues hanno pareggiato 0-0 contro il Bournemouth.

Dopo una battaglia in campo con il difensore Marco Senesi, il centravanti ha avuto la peggio quando il difensore centrale è atterrato inavvertitamente su di lui sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Bournemouth.

Delap ha lasciato immediatamente il campo andando dritto negli spogliatoi, con il braccio sostenuto da una fasciatura improvvisata. Una perdita importante per il club londinese a pochi giorni dalla sfida di Champions League in programma martedì contro l'Atalanta.

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha dichiarato in merito nella conferenza stampa post-partita: "Purtroppo era già stato fuori due mesi e deve stare di nuovo fuori ora. Non sappiamo per quanto tempo, ma sembra piuttosto brutto l'infortunio alla sua spalla. È stato sfortunato. Era già fuori da due mesi, ora deve essere di nuovo fuori. Inoltre, siamo un po' sfortunati perché abbiamo bisogno di quel tipo di numero 9". Martedì alle 21 è in programma la sfida contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.