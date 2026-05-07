Dembele trascina il PSG in finale, poi cita Gavi: "Molti credono che non sappia giocare..."

Ousmane Dembélé è diventato protagonista anche fuori dal campo subito dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League. A pochi minuti dal fischio finale del match contro il Bayern Monaco, l’attaccante francese ha attirato l’attenzione dei social con un gesto simbolico legato a una vecchia dichiarazione di Gavi.

Il centrocampista spagnolo, in una conferenza stampa pre-Champions contro il Borussia Dortmund, aveva risposto alle critiche sul proprio talento con parole molto dirette: "Molta gente pensa che io non sappia giocare a calcio… non hanno la minima idea. È la verità, ma è comprensibile. Alla fine è calcio e ognuno pensa quello che vuole".

Dopo il passaggio del turno del PSG, Dembélé ha deciso di riprendere proprio quel video, condividendolo sui propri profili social. Un gesto interpretato come una risposta indiretta ai suoi detrattori, dopo la conquista della finale di Budapest. Il Pallone d'Oro non si è però fermato lì: poco dopo ha pubblicato anche immagini dei festeggiamenti nello spogliatoio parigino insieme ai compagno. L'attaccante sta vivendo un'altra stagione da protagonista assoluto e ha avuto un ruolo decisivo contro il Bayern, con tre gol e un assist complessivi nel doppio confronto. Oggi è uno dei leader tecnici del PSG e simbolo di una squadra che punta a confermarsi al vertice del calcio europeo.