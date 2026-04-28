Che spettacolo PSG-Bayern Monaco. Il migliore in campo per la UEFA è Dembélé

Grande partita al Parco dei Principi, dove la semifinale d'andata di Champions League si conclude sul punteggio di 5-4 in favore dei padroni di casa del PSG contro il Bayern Monaco.

La UEFA ha avuto il difficile compito di assegnare il trofeo di Player of The Match, con il dubbio che si è risolto in favore di Ousmane Dembele, autore di una doppietta: il primo centro su calcio di rigore, il secondo con un tiro preciso sul primo palo che ha dato un bacio al legno prima di insaccarsi alle spalle di Neuer.

Una prestazione maiuscola, quella di Dembele in PSG-Bayern Monaco 5-4. Condita anche con un assist e fatta pure da 5 tiri totali, nei 90 minuti più recupero di permanenza sul campo. Con una punta di velocità massima a 32 chilometri orari e 10,5 chilometri di distanza coperta.