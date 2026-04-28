Dembélé: "Affrontate due squadre che non si pongono domande. Sul 5-2 smesso di giocare"

"Si sono affrontate due squadre che cercano l'attacco e non si pongono domande”. Ousmane Dembélé, stella del Paris Saint-Germain, ha commentato a Canal+ il 5-4 sul Bayern Monaco: “È la semifinale di Champions League. Sappiamo che il Bayern è una squadra di alto livello, e lo siamo anche noi. Siamo contenti del risultato, nonostante fossimo in vantaggio per 5-2".

Il Pallone d’Oro ha spiegato il calo nel secondo tempo: "Verso la fine abbiamo un po' smesso di giocare. Il Bayern è una squadra fortissima. È stata una partita incredibile e ora andremo a Monaco, sperando di vincere per qualificarci alla finale".

Infine, un passaggio sulla possibilità di vedere una gara del genere anche al ritorno "Sì, siamo due squadre che vogliono attaccare. Non cambieremo la nostra filosofia. Vogliamo attaccare e anche loro, quindi penso che ci aspetta una grande partita anche al ritorno".