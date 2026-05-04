Domani Arsenal-Atletico Madrid, Gyokeres: "Ho già vissuto partite così, non si può sbagliare"

L’attesa cresce in casa Arsenal per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, con Viktor Gyokeres pronto a recitare un ruolo da protagonista. Dopo l’1-1 dell’andata al Metropolitano, firmato anche da una sua rete, l’attaccante svedese guarda con fiducia alla sfida dell’Emirates Stadium, che potrebbe valere l’accesso alla finale di Budapest.

Il centravanti, già autore di tre gol stagionali contro gli spagnoli, non nasconde l’entusiasmo di vivere una notte così, intervenendo in conferenza stampa: "È fantastico giocare questa partita in casa. Sappiamo cosa c'è in palio e abbiamo un'incredibile opportunità di disputare una grande partita domani e di goderci l’atmosfera con i tifosi". Un clima positivo che si respira anche nello spogliatoio: "C'è un'ottima atmosfera, siamo tutti molto motivati. Ora dobbiamo prepararci al meglio e portare questa energia in campo".

Il 2026 di Gyokeres è stato fin qui ricco di soddisfazioni, con 18 gol tra club e nazionale e un contributo decisivo anche nelle qualificazioni mondiali con la Svezia. Un bagaglio di esperienza che può fare la differenza: "Ho già vissuto partite in cui era fondamentale vincere. Anche questa è una grande opportunità". L’Atletico, per Gyokeres, esta un avversario temibile: "Hanno qualità e sono pericolosi in attacco, dovremo essere attenti e fare bene con il pallone".