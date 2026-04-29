Arsenal, 1-1 con l'Atletico. Gyokeres: "Non so perché abbiano annullato il rigore su Eze"

Un penalty trasformato, per certi versi dubbio, ma che è valso all'Arsenal l'1-1 finale contro l'Atletico Madrid al Metropolitano. Così i Gunners avranno la possibilità unica di giocarsi il passaggio in finale di Champions League in casa propria, di fronte ai suoi tifosi, all'Emirates Stadium. L'autore del rigore, Viktor Gyokeres, ha parlato ai microfoni di TNT Sports al termine della sfida: "Penso che nel primo tempo abbiamo controllato abbastanza bene la partita", l'esordio.

"Abbiamo avuto diverse buone opportunità e siamo riusciti a segnare. Nella ripresa loro sono partiti molto meglio e hanno trovato il gol, poi verso la fine abbiamo avuto un paio di discrete occasioni. Nel complesso è stata una gara dura, è un campo difficile in cui venire a giocare, ma siamo solo a metà dell'opera". Sui rigori si è espresso così: "Non ho visto bene nessuno dei due episodi, quindi è difficile parlarne, ma il calcio è così. Non so perché abbiano annullato il secondo rigore (su Eze, ndr), sembrava esserci contatto, ma la decisione spetta all'arbitro".

Sulla reazione dell'Atletico Madrid e l'1-1 raggiunto dai colchoneros: "Non è stato facile una volta che hanno segnato, qui hanno il sostegno del pubblico. Abbiamo cercato di giocare e di ritrovare l'inerzia che avevamo nel primo tempo; ci siamo riusciti verso la fine, ma è stato un secondo tempo complicato. Ritorno? Sappiamo che quando giochiamo in casa con i nostri tifosi sarà diverso. Dobbiamo solo fare il nostro lavoro ed essere al massimo della forma".