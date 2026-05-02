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L'Arsenal va a +6 dal City, Gyokeres: "Mai smesso di crederci, ora vinciamole tutte"

L'Arsenal va a +6 dal City, Gyokeres: "Mai smesso di crederci, ora vinciamole tutte"TUTTO mercato WEB
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Daniele Najjar
Oggi alle 21:41Calcio estero
Daniele Najjar

L'attaccante dell'Arsenal, Viktor Gyokeres, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il successo per 3-0 contro il Fulham, arrivato anche grazie ad una sua doppiettta: "A questo punto, dobbiamo vincere le partite che restano. Abbiamo fatto una buona prestazione e siamo contenti di aver ottenuto i tre punti".

Tre punti che lanciano i Gunners a +6 dal secondo posto occupato dal Manchester City, anche se la squadra di Guardiola ha due gare in meno disputate: "Penso che scendiamo sempre in campo convinti di poter giocare bene e creare molte occasioni. Oggi ci siamo riusciti e ci siamo divertiti", le sue parole. "Non abbiamo mai smesso di crederci. E non lo faremo. È così e andiamo avanti. Dobbiamo solo concentrarci sulla prossima partita".

Poi ha aggiunto: "È andata bene. Abbiamo ottenuto buoni risultati. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo rimanerci e continuare così". infine sulle speranze dell'Arsenal di conquistare un trofeo: "Non mancano molte partite ormai. Siamo in una buona posizione, quindi ovviamente abbiamo buone possibilità".

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