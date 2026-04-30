Arsenal, Gyokeres dopo il pari con l'Atletico: "È solo il primo tempo, all'Emirates sarà diverso"

È terminata 1-1 la sfida del Metropolitano fra Atletico Madrid e Arsenal. A segno Gyokeres per i Gunners e Julian Alvarez per i Colchoneros, entrambi su calcio di rigore. Al termine della gara l'attaccante dell'Arsenal ha parlato ai microfoni di TNT Sports:

"Nel primo tempo abbiamo controllato bene la partita e abbiamo avuto diverse buone occasioni per segnare, una delle quali siamo riusciti a concretizzare. Poi, nel secondo tempo, loro hanno iniziato molto meglio, forse avrebbero meritato il gol del vantaggio. Verso la fine, credo che abbiamo avuto un paio di buone occasioni. Ma nel complesso, è stata una partita difficile. Sappiamo che è un campo ostico, ma è solo il primo tempo".

Sappiamo che giocare in casa, con i nostri tifosi, sarà sicuramente diverso. Dobbiamo solo fare il nostro lavoro, dare il massimo, e sarà una bella partita a Londra".