Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League
Il Newcastle supera 1-4 l'Everton con i primi gol inglesi dell'ex difensore del Milan, Malick Thiaw, autore di una doppietta.
Tutto facile per la squadra di Eddie Howe che si è portata sullo 0-3 già nel primo tempo: Thiaw l'ha sbloccata al primo minuto, poi reti di Miley al 25' e Woltemade al 45'. Nella ripresa ancora Thiaw a segno al 58', accorcia le distanze al 70' Dewsbury-Hall. Ecco di seguito i risultati delle gare giocate fino a qui nella 13^ giornata della Premier League con la classifica aggiornata. Da segnalare che la prima rete segnata da Thiaw è arrivata appena dopo 52 secondi e si tratta del gol più rapido siglato in questa stagione della Premier League inglese.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham
Crystal Palace-Manchester United
Aston Villa-Wolverhampton
Nottingham-Brighton
West Ham-Liverpool
Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più