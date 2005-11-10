Osasuna, nuovo innesto in attacco: dallo Sporting Gijon arriva Dubasin. La nota
Nuovo acquisto in attacco per l'Osasuna. Il club navarrese ha infatti annunciato l'ingaggio dallo Sporting Gijon di Jonathan Dubasin. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Il Club Atletico Osasuna ha raggiunto un accordo con il Real Sporting per il trasferimento del calciatore originario di Ilerda, Jonathan Dubasin, per il quale verserà una cifra fissa di 4 milioni di euro.
Il trasferimento prevede la possibilità di pagamenti variabili, sempre legati alla permanenza dell'Osasuna nella massima serie. Inoltre, il Real Sporting tratterrà una percentuale su eventuali future cessioni. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale con i 'rossi', fino al 30 giugno 2030. La clausola rescissoria del giocatore nella EA Sports LaLiga è di 40 milioni di euro".