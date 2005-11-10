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Addio Everton, Gana Gueye se ne va in Arabia Saudita. Firmerà con una neopromossa

Addio Everton, Gana Gueye se ne va in Arabia Saudita. Firmerà con una neopromossa TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
ieri alle 23:26Calcio estero

Si chiude, almeno per ora, la lunga storia d'amore tra Idrissa Gana Gueye ed Everton. Il centrocampista senegalese, in scadenza di contratto, lascia ufficialmente i Toffees dopo sette stagioni complessive vissute in due diverse esperienze con la maglia del club di Liverpool. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato della società: "L'Everton conferma la partenza di Idrissa Gana Gueye, che ha reso servizi straordinari ai Blues nel corso delle sue sette stagioni al club".

Classe 1990, Gueye era tornato a Goodison Park nel settembre 2022 dopo l'avventura al Paris Saint-Germain, ritrovando una squadra con cui aveva già giocato tra il 2016 e il 2019. Nel suo secondo ciclo ha collezionato 125 presenze, confermandosi uno dei punti di riferimento della formazione allenata da David Moyes. Sommando le due esperienze, il centrocampista saluta l'Everton con 236 partite ufficiali all'attivo.

L'allenatore dei Toffees ha voluto rendere omaggio al senegalese: "Tutti all'Everton sono estremamente grati a Gana per la sua dedizione, la sua professionalità e l'influenza che ha avuto in entrambe le esperienze con il club. Le sue qualità di leader, dentro e fuori dal campo, sono state fondamentali, soprattutto nell'ultima stagione a Goodison Park. Il suo impegno è stato eccezionale e sarà sempre il benvenuto qui. Auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Per Gueye, che vanta 135 presenze con la nazionale del Senegal, il futuro dovrebbe essere in Arabia Saudita. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il centrocampista è infatti vicino al trasferimento all'Al-Diriyah, club neopromosso nella Saudi Pro League, dove dovrebbe proseguire la propria carriera dopo aver chiuso un capitolo importante con l'Everton.

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