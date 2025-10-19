Dramma Drenthe: l'ex giocatore del Real Madrid è stato colpito da ictus

Royston Drenthe, ex giocatore del Real Madrid, è stato colpito da un ictus, secondo quanto riportato dall'account Instagram dell'FC Der Rebellen. Il 38enne olandese è attualmente ricoverato in ospedale. Riportiamo integralmente il comunicato:

"Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un attacco cerebrale. Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una pronta guarigione. La famiglia di Royston chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione".

38 anni, Drenthe è stato una grande promessa del calcio olandese e non solo nei primi anni da professionista. Messosi in luce al Feyenoord, nel 2007 è arrivata la chiamata del Real Madrid. Avventura tutt'altro che memorabile, che ha portato a un lungo girovagare: Spagna, Inghilterra, Russia, Turchia, Emirati Arabi e il ritorno in Olanda. Nel 2017 l'annuncio dell'addio al calcio giocato tuffandosi nel mondo della musica rap con lo pseudonimo di "Roya2Faces". Nel 2018 è tuttavia tornato, per vestire la maglia dello Sparta Rotterdam in seconda divisione. In seguito la carriera è proseguita nelle serie minori olandesi e spagnole. Dal 2023 è invece opinionista per Ziggo Sport.