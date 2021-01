Effenberg stecca il Dortmund: "Sbagliato esonerare Favre. Quattro giocatori in libertà vigilata"

Dopo la decisione di esonerare Lucien Favre, in casa Borussia Dortmund si sarebbero attesi un cambio di passo della formazione giallonera. La realtà dei fatti, invece, racconta di un BVB, oggi nelle mani di Edin Terzic, a dieci punti dal Bayern Monaco primo e con un solo punto di vantaggio dal Borussia Moenchengladbach avversario di questa sera. Un percorso, quello del Dortmund, che è stato criticato in maniera piuttosto veemente da un grande ex del calcio tedesco, nonché bandiera del Bayern, come Stefan Effenberg: “Sono sicuro al 100% che se il Dortmund avesse continuato con Favre in panchina avrebbe più punti in classifica - ha spiegato nella sua rubrica su t-Online -. E’ stato un errore esonerarlo perché la verità è che il problema non era lui, bensì la squadra. Per questo calciatori come Burki, Reus, Hummels e Delaney vivranno questo finale di stagione in ‘libertà vigilata’. La dirigenza esaminerà attentamente il loro rendimento per capire se sono ancora i leader giusti sui quali affidare il futuro della squadra anche per i prossimi due o tre anni”.