Endrick, momento no con il Lione ma arriva una bella notizia: il 19enne diventerà padre

A tre mesi dal suo arrivo all’Olympique Lione, Endrick sta vivendo una fase decisamente più complicata rispetto all’impatto iniziale, che era stato invece molto promettente. L’attaccante brasiliano, appena 19 anni, ha visto calare sensibilmente rendimento e incisività, faticando a incidere sia in termini di gol sia nella partecipazione al gioco. Oltre ai numeri in flessione, in Francia si è acceso il dibattito anche sul suo atteggiamento in campo. Alcuni comportamenti e un linguaggio del corpo giudicato spesso nervoso o frustrato nei confronti dei compagni stanno attirando l’attenzione dello staff tecnico e dell’ambiente lionese.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, però, non si tratterebbe di un problema strutturale o di malessere profondo, ma piuttosto di un semplice accumulo di frustrazione legato a situazioni offensive non sfruttate o scelte di gioco non andate a buon fine. Una lettura più "tranquilla", quindi, rispetto alle prime interpretazioni più critiche.

Resta il fatto che il momento del brasiliano coincide con le difficoltà dell’intera squadra, e anche l’allenatore Paulo Fonseca ha chiesto pubblicamente una reazione immediata, soprattutto in termini di atteggiamento e responsabilità. La sua situazione è monitorata con attenzione anche da Carlo Ancelotti, che ha confermato di seguirne da vicino la crescita e di averlo contattato prima del suo trasferimento in Francia, sottolineando come il giocatore resti sotto costante osservazione in ottica nazionale e Mondiale.

Nel frattempo, Endrick è chiamato a rispondere sul campo già a partire dalla prossima sfida contro il Lorient, in una fase della stagione in cui il Lione ha bisogno di ritrovare certezze, continuità e punti. Se a livello professionale le cose non stanno andando nel modo sperato, nel privato procede tutto a gonfie vele: proprio ieri, con un video diventato subito virale, il ragazzo di proprietà del Real Madrid ha annunciato che diventerà papà.