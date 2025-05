Ufficiale Espanyol, c’è il rinnovo dell’esperto Cabrera: ha firmato un annuale con opzione

vedi letture

L’Espanyol ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto di Leandro Cabrera, classe ‘91, che ha firmato un accordo per un anno con opzione per quella successiva legata a un certo numero di presenze in stagione.

Il centrale uruguayano, che in questa stagione ha collezionato 33 presenze con ben cinque reti all’attivo, era arrivato nel club di Barcellona nel gennaio 2020 dal Getafe e da allora ha messo insieme oltre 200 presenze con il club catalano.

Cabrera, che in passato ha vestito anche la maglia del Crotone in Serie A (cinque presenze più due in Coppa Italia), aveva manifestato nel corso dell’ultima gara de LaLiga la volontà di proseguire il suo cammino con l’Espanyol. Un desiderio che si è concretizzato con la firma arrivata oggi.