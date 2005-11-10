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Italiano saluta Sazdagi, il terzino destro lascia il Besiktas e va a giocare nel Corum
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Non solo arrivi per il nuovo Besiktas targato Vincenzo Italiano. Nei giorni scorsi è stato annunciato un importante acquisto, ovvero il terzino sinistro Kassoum Ouattara proveniente dal Monaco. Per un giocatore che arriva, ce n'è un altro che se ne va: nelle scorse ore, infatti, è diventata ufficiale la cessione del terzino destro Gokhan Sazdagi al Corum FK.
Di seguito il comunicato pubblicato dal club bianconero sui propri canali: "È stato raggiunto un accordo con il Çorum FK per il trasferimento definitivo del nostro calciatore professionista, Gökhan Sazdağı. Auguriamo a Gökhan Sazdağı successo nella sua nuova squadra e informiamo rispettosamente il pubblico".
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