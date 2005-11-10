Ma quale festa, Mbappé a Parigi per motivi legali: fu interrogato dalla Polizia Nazionale

Il 30 settembre scorso, Kylian Mbappe, attaccante del Real Madrid, è stato criticato in Spagna per il suo viaggio a Parigi da infortunato, durante il quale è stato avvistato a una festa in compagnia della sua fidanzata Ester Exposito. Secondo quanto riportato da L'Equipe però, il suo spostamento nella capitale francese era principalmente dovuto a motivi legali, visto che è stato interrogato dalla Polizia Nazionale in relazione al caso di Mohamed Sanhadji, ex responsabile della sicurezza della nazionale francese che avrebbe avuto rapporti personali e finanziari per diversi anni con l'entourage del fuoriclasse ex PSG.

I dettagli

Le autorità, si legge sul quotidiano francese, stanno esaminando una donazione di 60.300 euro fatta da Mbappé nel giugno 2023, proveniente dai bonus per i del Mondiale del 2022, nonché un prestito di 120.000 euro richiesto dall'ex agente di polizia, adducendo presunte difficoltà finanziarie. Nel mirino anche la presenza al fianco del calciatore durante un viaggio di famiglia in Camerun nel luglio 2023.

Interrogata anche la madre

Fayza Lamari, madre di Mbappé, è stata sentita venerdì scorso da tre giudici istruttori e posta sotto la tutela del testimone, senza essere formalmente incriminata. La donna è accusata di aver chiesto a Sanhadji di agevolare l'ottenimento di quattro visti per alcuni familiari. L'ex responsabile della sicurezza della nazionale francese è stato formalmente incriminato il 16 settembre per corruzione, frode e riciclaggio di denaro. Interrogati pure Franck Ribéry, Jamel Debbouze, Noël Le Graët e Philippe Diallo.