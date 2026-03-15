Finalissima annullata, il comitato organizzatore: "Difficoltà nei trasporti e negli spostamenti"

Il comitato organizzatore ha confermato ufficialmente l’annullamento del Qatar Football Festival 2026. In un comunicato pubblicato domenica, gli organizzatori hanno spiegato che "il comitato locale, in collaborazione con UEFA e CONMEBOL, ha deciso di cancellare l’evento. Di conseguenza, il programma previsto, compresa la partita della Finalissima 2026 tra Argentina e Spain al Lusail Stadium, non si terrà a Doha come previsto".

Il comunicato precisa che la decisione è stata presa in un contesto logistico e di sicurezza particolarmente complesso, con forti rischi per lo spazio aereo e restrizioni nei viaggi che avrebbero reso difficile l’arrivo di tifosi, giocatori e direttori di gara. Gli organizzatori sottolineano che "le difficoltà nei trasporti continuano a limitare la possibilità di spostamento di molti partecipanti", e che una ricollocazione immediata dell’evento non sarebbe stata la soluzione migliore.

Tutti i tifosi che avevano acquistato i biglietti saranno rimborsati integralmente entro trenta giorni tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato. Nonostante l’annullamento, il Qatar conferma la propria disponibilità ad ospitare in futuro competizioni organizzate da UEFA e CONMEBOL, auspicando una nuova collaborazione con le principali istituzioni del calcio internazionale negli anni a venire.