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Clamoroso in Qatar: Roberto Mancini campione con l'Al Sadd da una settimana per errore

Clamoroso in Qatar: Roberto Mancini campione con l'Al Sadd da una settimana per erroreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:35Calcio estero
Yvonne Alessandro

Da non credere quanto successo in Qatar. L'Al-Sadddi Roberto Mancini una settimana fa ha festeggiato il suo 19esimo titolo in campionato, ma a causa di un clamoroso errore regolamentare avvenuto in un altro match è tutto da rifare. La squadra dell'allenatore italiano, in vetta con 42 punti, dovrà dare il massimo in uno scontro diretto decisivo contro i rivali dell'Al-Shamal.

Cosa è successo?
Lunedì scorso, l'Al-Shamal aveva perso 0-2 contro il Qatar SC, portando il distacco tra la capolista Al-Sadd e i diretti inseguitori a 5 punti. Con una sola giornata rimasta, il divario era incolmabile e Roberto Mancini aveva dato il via ai festeggiamenti. Improvvisamente, poi, il colpo di scena. Il Qatar SC ha infatti commesso un'infrazione del Regolamento sullo Status dei Giocatori. In trasferta contro la seconda forza del campionato qatariota, in seguito all'espulsione del difensore tunisino Ali Saudi, è entrato l'argentino Franco Russo al posto del compagno di squadra Ahmed Al-Rawi. Peccato che il cambio non potesse essere effettuato.

Il motivo
Una sostituzione, quella apportata, che ha violato il regolamento della Qatar Stars League. L'articolo 15 stabilisce: "Se uno dei sei giocatori stranieri professionisti in campo riceve un cartellino rosso, uno dei cinque giocatori qatarioti (o residenti) in campo non può essere sostituito con un altro giocatore straniero e la squadra deve proseguire la gara con cinque stranieri. L’articolo 61/1/b stabilisce che un club sarà punito con la sconfitta a tavolino e una multa non superiore a 100.000 riyal qatarioti se commette qualsiasi violazione delle norme di partecipazione previste dai regolamenti della federazione durante una partita".

Le conseguenze
L'Al-Shamal ha quindi presentato ricorso contro la sconfitta subita e ha avuto ragione. Il ko per 0-2 è diventato vittoria a tavolino per 3-0, riducendo improvvisamente il distacco dalla capolista Al-Sadd a soli due punti. Roberto Mancini sarà dunque costretto a mettere la parola fine alla lotta al titolo nell'ultima avvincente giornata di campionato qatariota che vedrà la sua squadra affrontare esattamente l'Al Shamal secondo in classifica. Uno scontro diretto in piena regola per la corona di Campioni.

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