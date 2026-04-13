Veni, vidi, vici: Mancini è campione del Qatar al primo colpo. Poco prima di sfidare Inzaghi

Subito trionfale l'impatto con Roberto Mancini all'Al Sadd. La squadra qatariota ha vinto il campionato per la 19ª volta nella sua storia, al terza consecutiva. Successo che arriva grazie al ko dei suoi diretti avversari, lo Shamal, contro il Qatar SC. Lo 0-2 finale rende l'Al Sadd irraggiungibile quando manca una giornata alla fine del torneo.

Curiosamente, in questi minuti l'Al Sadd è impegnato in AFC Champions League, dove sta giocando sul campo dei sauditi dell'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi.

61 anni, Mancini è alla guida della squadra qatariota da novembre, con il campionato che era già iniziato da 9 partite. Nelle 12 partite sotto la sua gestione sono arrivate 9 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Mancini può pertanto fregiarsi di aver vinto in 4 nazioni differenti: Italia (con Fiorentina, Lazio e Inter), Inghilterra (Manchester City), Turchia (Galatasaray) e Qatar (Al Sadd).