Ufficiale Galatasaray, l'ex Juve Lemina rinnova per 2 anni: "Legato al club, scriveremo la storia"

Mario Lemina non lascia Istanbul, ma raddoppia: ufficiale il rinnovo fino all'estate del 2028 con il Galatasaray. "Sono felicissimo", ha dichiarato l'ex Juventus

"È stato siglato il rinnovo contrattuale con il nostro calciatore Mario René Junior Lemina, valido fino al termine della stagione 2027-2028". Con questo annuncio ufficiale, il Galatasaray si tiene stretto il centrocampista gabonese di 32 anni per le prossime due stagioni. Punto fermo di mister Okan Buruk e reduce da 2679 minuti tra tutte le competizioni (Super Lig, Champions League, Coppa e Supercoppa di Turchia), l'ex Juventus non si muove da Istanbul.

Parole da rinnovo

Esprimendo il suo profondo legame con la squadra, Lemina ha dichiarato ai canali ufficiali: "Sono felicissimo di essere qui. Desidero ringraziare di cuore il nostro Presidente. Questo contratto dimostra quanto io sia legato al club e conferma che qui scriveremo la storia. Ringrazio molto anche il nostro allenatore per la fiducia che ripone in me. Proseguirò qui per altri due anni e ne sono davvero entusiasta". Invece sull'affetto ricevuto dalla piazza: "I tifosi sanno bene quanto io li ami. Cerco di restituire questo affetto dando il massimo sul terreno di gioco. Spero che ci attenda un'altra stagione ricca di successi. Questo grande club ha bisogno di vittorie".

Parla il presidente

Anche il Presidente del Galatasaray Spor Kulubu, Dursun Aydin Ozbek, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Mario è un giocatore fondamentale per il Galatasaray. Ha dato un contributo enorme ai nostri ultimi due scudetti. Mentre discutevamo del nuovo contratto biennale, mi ha fatto una promessa: mi ha garantito che il suo rendimento nei prossimi due anni supererà perfino quanto mostrato finora. È un calciatore molto amato e apprezzato dai nostri tifosi e resterà con noi per altri due anni. Se Dio vorrà, festeggeremo nuovi successi insieme in questo biennio".