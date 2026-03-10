Galatasaray avanti sul Liverpool all'intervallo: per ora la decide l'ex Juve Mario Lemina

Il Galatasaray fa la voce grossa, nel primo tempo contro il Liverpool per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi sono avanti 1-0 grazie alla rete dopo 7 minuti di gioco di Mario Lemina, centrocampista ex fra le altre della Juventus.

Il club turco dopo i primi 45 minuti di gioco merita il vantaggio, con un Liverpool scarico e per larghi tratti a corto di idee soprattutto con i suoi talenti offensivi, mai realmente in grado di impensierire Cakir.

Il vantaggio dei padroni di casa, spinti anche dal solito caldissimo pubblico, arriva dopo un calcio d'angolo battuto verso Victor Osimhen, col nigeriano che svetta di testa e aggiusta per l'accorrente Lemina che di testa in tuffo batte Mamardashvili. Pochi minuti dopo è ancora il centravanti ex Napoli a cercare la conclusione da dentro l'area, ma il suo tiro dopo svarione di Konaté finisce alto di poco. E così il risultato non cambia, con le due squadre che tornano negli spogliatoi su risultato di 1-0.