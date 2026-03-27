Germania e Bayern Monaco, che paura per Kimmich: gomitata in viso e sangue in campo

Momenti di apprensione e preoccupazione per Joshua Kimmich. Il centrocampista del Bayern Monaco e capitano della Germania, titolare questa sera nell'amichevole contro la Svizzera (terminata 4-3), è finito in terra dopo un brutto colpo incassato in pieno volto dal gomito di un avversario al minuto 67.

La stella del Bayern e leader della Mannschaft, secondo le ricostruzioni di Sport1, ha sanguinato vistosamente e ha subito ricevuto le adeguate cure mediche del caso. Una dolorosa gomitata, seppur involontaria, incassata da Johan Manzambi: il centrocampista della Svizzera, subentrato alla ripresa del match al posto di Vargas, reso conto dell'accaduto in seguito ad un contrasto di gioco si è subito scusato.

Kimmich ha riportato un taglio sopra il labbro superiore, che ha iniziato a perdere molto sangue. Rimasto a terra per qualche istante, il 31enne tedesco è apparso stordito dal colpo preso, mentre il giocatore della Svizzera si è interessato delle sue condizioni e rivolto le sue scuse nuovamente. Ma dopo aver ricevuto le cure necessarie, il classe '95 della Germania è tornato regolarmente in campo. Una partita che ha lasciato segnali estremamente positivi da Florian Wirtz, trequartista del Liverpool autore di due assist e due gol spettacolari.