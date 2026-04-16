Bayern, 4-3 spettacolo al Real. Kimmich: "Spero mia moglie abbia tenuto sveglio mio figlio"

"Stasera tutti i bambini in Germania hanno potuto fare un po' più tardi. Spero che anche mia moglie abbia tenuto sveglio mio figlio un po' più a lungo”. Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, commenta così il 4-3 dei tedeschi al Real Madrid in un'intervista a DAZN: "Sapevamo che entrambe le squadre potevano farsi male a vicenda: il Bayern con il pressing alto, il Real Madrid con i rapidi contropiede.

Abbiamo avuto un brutto inizio, poi abbiamo subito altri gol su calcio di punizione e in contropiede. Il primo tempo è stato frenetico. Il secondo tempo è stato più tranquillo; abbiamo avuto più controllo e alla fine siamo riusciti a vincere".

Il centrocampista non è comunque soddisfatto, ora c’è la semifinale con il PSG: "Non credo che stasera abbiamo offerto una prestazione eccellente. Non è stata la nostra partita migliore. Ma, ovviamente, siamo felicissimi della vittoria. Non dobbiamo dimenticare che anche stasera abbiamo vinto. Siamo arrivati alle semifinali con due vittorie. E credo che ora le migliori squadre d’Europa si sfideranno in semifinale".