Getafe-Barcellona, le formazioni ufficiali: Satriano sfida il sostituto di Yamal e Lewandowski

È il giorno della verità per Flick e i suoi ragazzi. Sono state svelate le formazioni ufficiali di Getafe-Barcellona, gara valida per la 32^ giornata di LaLiga e che potrebbe ipotecare il titolo per i blaugrana dopo lo scivolone del Real Madrid.

Con Lamine Yamal infortunato, pronto il classe 2005 Bardghji al suo posto, nel tridente offensivo composto da Robert Lewandowski e Fermin Lopez. A centrocampo spazio alla coppia di fuego Gavi-Pedri, mentre la retroguardia vede Gerard Martin e Cubarsi al centro, Kounde e Cancelo sui binari laterali. Per quanto riguarda il Getafe, in attacco spunta l'ex Inter Satriano dal primo minuto.

GETAFE (5-4-1): Soria, Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Brima, Satriano.

Allenatore: Bordalas.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Roony, Olmo, Fermín, Lewandowski.

A disposizione: Aller, Araujo, Balde, Casado, Cortes, De Jong, Espart, Marques, Rashford, Szczesny, Torres.

Allenatore: Flick.