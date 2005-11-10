Ufficiale Un nuovo acquisto per il Besiktas di Italiano: ecco lo svincolato Salih Ozcan

Il Besiktas di Vincenzo Italiano si rinforza a centrocampo: arriva lo svincolato Salih Ozcan, che ha firmato un contratto di 3 anni più uno.

Il Besiktas di Vincenzo Italiano ha un nuovo centrocampista: a Istanbul è arrivato a parametro zero Salih Ozcan, che si è svincolato dopo la parentesi di 4 anni con il Borussia Dortmund in Germania. Un rinforzo importante per il tecnico di Karlsruhe.

Il comunicato del Besiktas

"Benvenuto al Beşiktaş, Salih Özcan! È stato firmato un contratto di 3+1 anni con il calciatore professionista svincolato Salih Özcan. Auguriamo a Salih Özcan un grande successo con la nostra gloriosa maglia e informiamo rispettosamente il pubblico.

Il nostro nuovo acquisto, Salih Özcan, si è sottoposto a una visita medica presso l'ospedale Acıbadem Altunizade. Özcan ha effettuato esami del sangue approfonditi ed è stato visitato nei reparti di ortopedia, medicina interna, oftalmologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. Gli accertamenti medici sono stati completati con test polmonari e test da sforzo".