Ufficiale 4 anni dopo, Aldasoro lascia il Racing Santander in prestito: è un giocatore del Real Oviedo

Aritz Aldasoro dopo quattro stagioni lascia il Racing Santander e LaLiga a titolo temporaneo: ha firmato per il Real Oviedo.

Aritz Aldasoro non giocherà ne LaLiga la prossima stagione. Il centrocampista infatti si trasferirà in prestito dopo 4 stagioni nel Racing Santander e approderà al Real Oviedo, con cui tenterà di ottenere la promozione con un'annata da protagonista.

Il comunicato del Racing Santander

"Racing Santander e Real Oviedo hanno raggiunto un accordo per il prestito di Aritz Aldasoro per la stagione 2026/27. Il centrocampista, arrivato al club nell'agosto 2022, lascerà il Racing dopo quattro stagioni e 136 presenze ufficiali , diventando una delle figure più rappresentative del periodo di crescita del Racing prima del suo ritorno alla Liga EA Sports.

La società desidera ringraziare Aritz per tutto ciò che ha dato al club, dal primo all'ultimo giorno, per la sua dedizione in ogni partita e per il suo impegno sia in campo che fuori. Gli auguriamo inoltre il meglio per il futuro, sia a livello professionale che personale".

Il comunicato del Real Oviedo

"Il Real Oviedo ha raggiunto un accordo con il Racing de Santander per il prestito del calciatore Aritz Aldasoro, che diventa così un nuovo giocatore della squadra blu fino a giugno 2027. Nato il 5 giugno 1999 (27 anni) a Beasáin (Guipúzcoa), Aldasoro si è formato nelle giovanili della Real Sociedad, debuttando nel 2017 con la Real Sociedad 'C' in Terza Divisione.

Dopo aver trascorso due stagioni con la terza squadra della Real Sociedad, il giocatore basco è passato alla squadra riserve, con la quale ha ottenuto la promozione in Segunda División nel 2021. Nella categoria Silver, il calciatore ha disputato un totale di 28 partite, rivelandosi un elemento importante. Le sue ottime prestazioni attirarono l'attenzione del Real Racing Club de Santander, che si assicurò le sue prestazioni. Dal suo arrivo nella squadra cantabrica, divenne titolare e collezionò 117 presenze nelle prime tre stagioni. Nella scorsa stagione, il giocatore ha partecipato a 19 partite, ha segnato un gol ed è stato parte della squadra che ha ottenuto la tanto attesa promozione in Prima Divisione con il Real Racing Club. Adesso Aritz Aldasoro arriva a Oviedo con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo del Carbayón e riconquistare rilievo nella squadra guidata da Julián Calero".