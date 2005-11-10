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Un ex Roma in Ligue 1: Reynolds lascia il Westerlo e firma per il Rennes

Un ex Roma in Ligue 1: Reynolds lascia il Westerlo e firma per il Rennes TUTTOmercatoWEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:12Calcio estero
Bryan Reynolds riparte dal Rennes: il terzino ex Roma lascia il Westerlo e si trasferisce in Ligue 1, firmando un contratto fino al 2030.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Bryan Reynolds ripartirà dal Rennes. Dopo essersi trasferito al Westerlo dalla Roma, che ha lasciato nel 2023, il terzino ha scelto la Ligue 1 per una nuova avventura.

Il comunicato del Rennes

"Il nazionale statunitense Bryan Reynolds si unisce alla squadra. Terzino destro dalla spiccata vocazione offensiva, affermatosi in Belgio dopo un'esperienza alla Roma, Bryan Reynolds approda in Bretagna. Il giocatore, originario di Fort Worth, ha firmato un contratto con lo Stade Rennais F.C. valido fino al 2030.

Fino all'ultimo, Bryan Reynolds (25 anni) ha probabilmente sperato di strappare una convocazione per il Mondiale casalingo. Tuttavia, a fronte di una forte concorrenza nel ruolo – con nomi del calibro di Alex Freeman (Villarreal CF), Sergiño Dest (PSV Eindhoven) e Timothy Weah (Olympique de Marseille) – il terzino ha scelto di privilegiare il trasferimento in un club di uno dei cinque principali campionati europei rispetto alla prospettiva del torneo internazionale.

Cresciuto nel vivaio dell'FC Dallas, l'americano ha iniziato la carriera come attaccante – il che spiega la sua evidente propensione offensiva – prima di essere spostato sulla fascia destra della difesa. Le sue prestazioni in MLS hanno attirato l'attenzione e, nel 2021, la Roma è riuscita ad assicurarsi le sue prestazioni. L'adattamento al calcio italiano si è rivelato complesso; Reynolds ha dovuto fare i conti con le notevoli differenze tra la MLS e la Serie A. Dopo otto presenze con i giallorossi, il difensore (alto 1,90 m) si è trasferito in Belgio per maturare esperienza.

Reynolds ha vestito le maglie di Kortrijk e Westerlo, firmando un contratto a lungo termine con quest'ultimo club nel 2023. La Jupiler League ha scoperto un giocatore dotato di velocità e agilità eccezionali, determinato a sfruttare gli spazi aperti sulla fascia. Convocato regolarmente nella nazionale statunitense Under-23, nel marzo 2024 ha affrontato allo Stade Bonal la Francia, schierante talenti come Désiré Doué, Adrien Truffert e Arnaud Kalimuendo. Il difensore ha inoltre vissuto l'esperienza della nazionale maggiore (collezionando 7 presenze). Minaccia costante in fase offensiva e dotato di ottime doti di cross, il texano si è imposto come uno dei protagonisti del campionato belga. Dopo un'ultima stagione di successo – caratterizzata in particolare da tre assist in dieci partite di playoff – Bryan Reynolds è pronto a tornare in uno dei cinque campionati maggiori. Ora è un 'Rossonero'. Benvenuto, Bryan!".

Le parole di Reynolds

Questo il commento al sito ufficiale del nuovo giocatore del terzino: "Il Rennes mi è stato descritto come un club importante del campionato francese. È un passo avanti significativo e speravo che la trattativa si concludesse in fretta. Ero davvero impaziente di arrivare qui; accettare una sfida del genere ha perfettamente senso, soprattutto considerando la partecipazione all'Europa League. È fantastico giocare per un club così: una squadra che scende in campo per vincere ogni partita, con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Il club non mi avrebbe ingaggiato se non avesse ritenuto che fossi all'altezza di questo livello. Devo dimostrare di essere pronto: all'allenatore, ai compagni di squadra e alla società".

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