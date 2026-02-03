Ufficiale Anderlecht, dal Getafe arriva l'esterno 23enne Coba da Costa in prestito con diritto

Coba da Costa va a rafforzare l'Anderlecht, che ne ha annunciato l'arrivo attraverso il proprio sito ufficiale: "Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Coba da Costa, esterno offensivo di 23 anni, che si trasferisce dal Getafe CF con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Originario della Guinea-Bissau ma cresciuto calcisticamente in Spagna, Coba porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato nel calcio iberico. Con la maglia del Getafe, infatti, ha collezionato quasi 40 presenze ufficiali tra La Liga e la Copa del Rey, dimostrando doti di velocità e imprevedibilità sulla fascia. Benvenuto nella nostra famiglia, Coba!".