Ufficiale Un pilastro dell'Ungheria in Polonia: Attila Szalai è un nuovo giocatore del Pogon Szczecin

Attila Szalai ha raggiunto un accordo con il Pogon Szczecin: lascia l'Hoffenheim e approda in Polonia, firmando per 3 anni più uno.

Nuovo colpo per il Pogon Szczecin, che è riuscito a trovare un accordo con l'Hoffenheim per il trasferimento di Attila Szalai, che aveva già militato in prestito in questa stagione nel club polacco. L'ungherese ha firmato per 3 anni più uno di opzione.

Il comunicato del Pogon Szczecin

"Attila Szalai resta al Pogon Szczecin! L'ungherese ha firmato un contratto con il nostro club valido fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il giocatore ungherese è nato il 20 gennaio 1998 a Budapest. Ha iniziato la sua carriera calcistica in Ungheria con squadre del suo paese: Godi SE, Vac FC 1899 e Vasas SC. Nel 2012 è entrato a far parte dell'accademia del Rapid Vienna, pluricampione austriaco. Ha esordito in prima squadra con i "Bianco-Verdi" nel 2016. Dal 2017 al 2019 ha giocato per il Mezőkövesdi SE in Ungheria e dal 2019 al 2021 per l'Apollon Limassol a Cipro.

Nel 2021, il difensore centrale si è unito a uno dei club più titolati della Turchia, il Fenerbahçe SK. Ha collezionato 117 presenze con la squadra in due anni, segnando sette gol e fornendo quattro assist. Con il club di Istanbul, ha vinto la Coppa di Turchia nella stagione 2022/23 e ha partecipato anche alle qualificazioni di Europa League, Conference League e Champions League. Nel 2023, Szalai è passato al TSG 1899 Hoffenheim. Ha trascorso il 2024 in prestito allo SC Freiburg e nel 2025 è stato ceduto in prestito allo Standard Liegi in Belgio e poi al Kasimpasa in Turchia.

Szalai è anche un giocatore di esperienza internazionale per l'Ungheria. Il difensore ha rappresentato il suo paese a livello Under 16, Under 19 e Under 21. Ha collezionato 53 presenze con la nazionale maggiore, segnando due gol e fornendo due assist. Ha inoltre partecipato con la sua nazionale ai Campionati Europei del 2020 e del 2024. Da gennaio di quest'anno veste le maglie della prima squadra dell'Orgoglio della Pomerania. Finora ha disputato 14 partite ufficiali con la maglia della squadra".